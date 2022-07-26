Благовещенск, 26 июля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Экологическую акцию проводят в столице Амурской области Благовещенске. Администрация города разыгрывает десять скамеек, сделанных из переработанного пластика, написал в своём-телеграм канале 26 июля мэр Олег Имамеев.

Анна Шулятьева ИА REGNUM Крышечки от пластиковых бутылок — отличный материал для производства полимерпесчаной плитки

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По его словам, скамейки получат организации, которые соберут наибольшее количество пластиковых крышечек от различных ёмкостей и бутылок.

«Стать участниками могут любые организации, предприниматели и горожане. Победителей определят по наибольшему количеству принесенного вторсырья. Их будет трое — каждому вручим по три экоскамейки. Еще одну подарим в качестве спецприза», — отметил глава Благовещенска.

Победителей будут награждать в октябре во время проведения акции «Город берегу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в результате областной природоохранной благотворительской акции «Добрые крышечки» отправили на переработку 618 кг этого вторсырья. Их отправят на переработку, деньги от акции отправят во Всероссийский фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».