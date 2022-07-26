Екатеринбург, 26 июля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местные жители должны за газ около 92,5 млн рублей. Из этой суммы 34,3 млн рублей относится к просроченной задолженности, сообщает 26 июля АО «Екатеринбурггаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Всего за год общая сумма задолженности выросла на 6,4 млн рублей. Самый злостный неплательщик должен 392 146 рублей.

Должников, систематически нарушающих платёжную дисциплину, могут оставить без газа. Эта крайняя мера может действовать до полного погашения задолженности.