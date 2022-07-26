Флорида, США, 26 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Трёхметрового аллигатора поймали сотрудники полиции возле одного из жилых домов в американском штате Флорида. Об этом 25 июля сообщила газета The New York Post.

Clément Bardot Аллигатор

Инцидент произошёл в округе Шарлотт, огромный аллигатор приполз буквально на порог одного из жилых домов. Шериф и его помощники вынуждены были вступить в борьбу с рептилией.

Отмечается, что во время борьбы аллигатор снёс один из фонарных столбов. После непродолжительной борьбы полицейским удалось обезвредить животное, связав его. После этого аллигатора вынесли за пределы придомовой территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины во Флориде после нападения двух аллигаторов в округа Сарасота.