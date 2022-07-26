В Челябинске освободили водителя грузовика, протаранившего автобус
Челябинск, 26 июля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Челябинске Центральный райсуд не стал арестовывать водителя грузовика, протаранившего автобус. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
pixabay.com
колючая проволока
Следователь и прокурор требовали отправить мужчину под стражу. Однако суд не удовлетворил это ходатайство. Постановление может быть обжаловано.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 23 июля в Кунашакском районе. Три человека получили в результате серьёзные травмы. Водитель грузовика был задержан. В отношении него завели уголовное дело.