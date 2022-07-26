Архаринский район, Амурская область, 26 июля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Архаринском районе Амурской области передадут в суд уголовное дело 38-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей сестры. По версии следствия, амурчанин убил её и бросил тело в реку, чтобы скрыть преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Убийство

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Преступление было совершено во время распития спиртных напитков. Мужчина подтвердил, что убил сестру во время ссоры и попытался скрыть следы преступления в реке. Конфликт между родственниками произошёл на берегу реки Хинган в селе Ядрино.

Амурчанин находится под стражей, следственные действия продолжаются. Обвинительное заключение в отношении мужчины сформировано и утверждено.

Как сообщало ИА REGNUM, сына главы Нюрбинского района Якутии Алексея Иннокентьева подозревают в убийстве сестры и матери. По версии следствия, он напал на женщин с ножом во время конфликта.