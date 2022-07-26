Таллин, 26 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в порт эстонской столицы Таллина, чтобы пополнить запасы и подготовиться к следующим походам, а также продемонстрировать присутствие альянса в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Таллина

Речь идет о голландском штабном корабле HNLMS Karel Doorman, португальском фрегате NRP Corte-Real и британском танкере RFA Tidesurge. Первые два пришвартовались в Старом порту Таллина, а третий — в порту Мууга.

Планируется, что командиры кораблей встретятся с руководством эстонских сил обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля пресс-секретарь евро-африканского командования ВМС США Тамара Лоуренс объявила, что американские военнослужащие совместно с военными Болгарии проводят учения в болгарской акватории Черного моря.