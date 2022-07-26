Вашингтон, 26 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада могут привести к мрачным последствиям уже грядущей зимой, сообщает американская газета The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди», — завил декан климатического факультета Колумбийского университета Джейсон Бордофф.

Издание отмечает, что ситуация с логистическими цепочками и поставками энергоносителей начала усугубляться еще до начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По ее мнению, это начало происходить еще во время пандемии коронавирусной инфекции в мире. Однако антироссийские санкции привели к тому, что резко сократились поставки газа из России в Европу. Это привело к повышению цен на энергоносители на мировом рынке.

По мнению экспертов газеты, ситуация может усугубиться еще сильнее грядущей зимой. Именно тогда уже в полную силу будут действовать европейские санкции против России, а потребность в энергоресурсах для европейских стран возрастет.