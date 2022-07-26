Москва, 26 июля 2022, 06:57 — REGNUM В Якутии увеличился штат работников лесопожарных формирований и выросли затраты на авиамониторинг территорий. Об этом 25 июля рассказал президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства страны министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
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Он подчеркнул, что пожароопасный сезон в республике проходит гораздо спокойнее, чем в прошлом году, благодаря увеличению численности пожарных и задействованной на тушении техники. Кроме того, леса Якутии стали чаще патрулировать. Это всё стало возможным благодаря росту финансирования на борьбу с лесными пожарами в 5,6 раза.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 июля в Якутии насчитывается 73 лесных пожара, из них тушат одиннадцать. За сутки обнаружили 17 новых возгораний, потушили — пять.