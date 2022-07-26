Пласт, Челябинская область, 26 июля 2022, 06:30 — REGNUM В Пластовском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства бунта, который устроили заключённые изолятора временного содержания. Об этом пишут СМИ.
Инцидент произошёл ночью 25 июля. По данным Накануне. Ru, несколько заключённых взбунтовались из-за отказа в предоставлении прогулки и повредили камеры видеонаблюдения и мебель. Обошлось без госпитализаций.
Сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям лиц, которые оказали неповиновение и допустили умышленное уничтожение имущества. Собранные материалы будут направлены в следственные органы.