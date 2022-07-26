Пласт, Челябинская область, 26 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Пластовском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства бунта, который устроили заключённые изолятора временного содержания. Об этом пишут СМИ.

Колючая проволока

Инцидент произошёл ночью 25 июля. По данным Накануне. Ru, несколько заключённых взбунтовались из-за отказа в предоставлении прогулки и повредили камеры видеонаблюдения и мебель. Обошлось без госпитализаций.

Сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям лиц, которые оказали неповиновение и допустили умышленное уничтожение имущества. Собранные материалы будут направлены в следственные органы.