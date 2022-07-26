Петропавловск-Камчатский, , 06:19 — REGNUM На Камчатке с начала путины 2022 года добыли уже 71 096 тонн лосося, что составило 38,9% от разрешённого к вылову объёма. В прошлый нерестовый 2020 год к этому времени удалось добыть 51 149 тонн красной рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-восточном территориальном управлении Росрыболовства.

Лосось Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший объём вылова приходится на Карагинскую подзону — 40 383 тонны, что в два раза больше показателей 2020 года (17 774 тонны). В основном добывают горбушу — 33 852 тонны.

На втором месте Петропавловско-Командорская подзона, где выловили уже 13 611 тонн лосося. Здесь больше всего добыли нерки — 12 181 тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 26 июня на Дальнем Востоке ещё больше подешевела камбала — на 9%, до 80 рублей за кг, снизилась цена на тихоокеанскую треску — на 2,2%, до 225 рублей за кг, на сельдь — на 1,2%, до 83 рублей.

Начавшаяся путина на Дальнем Востоке способствует удешевлению красной рыбы.