Свободный, Амурская область, , 06:24 — REGNUM В Свободном 11-летнего мальчика покусала бродячая собака. Она напала на ребёнка, когда он вместе с матерью выходил из детской поликлиники, сообщил телеграм-канал прокуратуры региона.

Собака Dineshraj Goomany

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Ребёнку оказали помощь и обработали рану, он лечится дома. Прокуратура намерена оценить действия городских властей в рамках обращения с безнадзорными животными. За нападение собаки на ребёнка будут отвечать мэрия и подведомственная ей структура, ответственная за отлов бродячих собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с органов власти взыскали уже почти 200 тыс. рублей в качестве компенсация морального вреда жителям, на которых напали безнадзорные собаки. Обращались за компенсациями жители городов Благовещенск, Райчихинск, Свободный, а также Завитинского и Константиновского районов.