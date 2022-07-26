Москва, , 06:23 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 25 июля в ходе рабочей поездки в Москву провёл ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств. На повестке — вопросы развития территории и борьба с лесными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тимур Иванов и Михаил Дегтярев Правительство Хабаровского края

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Достройку и ввод в эксплуатацию детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре Дегтярев обсудил с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. В августе к работам на объекте приступит «Военно-строительная компания».

Одной из ключевых тем встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым стала неблагоприятная пожароопасная обстановка в крае. Другой важный вопрос — возведение гидрозащитных сооружений в Комсомольске. По словам губернатора, подрядчики наращивают объемы, отставание по первому этапу ликвидировано. По второму и третьему — строители активно нагоняют график.

Ситуацию и принятые меры по ликвидации лесных пожаров в крае губернатор обсудил и с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Также были затронуты темы разработки мастер-плана Хабаровска и экономического развития края.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Хабаровского края лесная охрана из-за дыма от тушения природных пожаров эвакуировала 61 жителя села Джигда в Аяно-Майском районе — людей временно вывезли в соседнее село Нелькан. Эвакуированных разметили в двух пунктах временного пребывания.