Нью-Йорк, США, 26 июля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает казнь четырех активистов в Мьянме, говорится в заявлении заместителя официального представителя организации Фархана Хака.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В документе отмечается, что Гутерреш вновь призывает к немедленному освобождению всех задержанных без суда заключенных, в том числе экс-президента страны Вин Мьинта и бывшего государственного советника республики Аун Сан Су Чжи.

Кроме того в заявлении подчеркивается, что генсек ООН выступает против смертной казни «при любых обстоятельствах».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля военные власти Мьянмы в соответствии с законом о борьбе с терроризмом казнили бывшего депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зейя То, а также демократического активиста Чжо Мин Ю и ещё двоих человек.