Донецк, 26 июля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Крупный пожар начался на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Об этом 26 июля сообщает ТАСС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

На территории нефтебазы горят цистерны с топливом. На месте работают сотрудники МЧС ДНР и Народной милиции. Огонь от пожара достигает нескольких метров в высоту и виден из разных районов города. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что район Донецка, в котором находится нефтебаза, был незадолго до пожара обстрелян со стороны украинских боевиков из орудий НАТОвского калибра, 155 мм.