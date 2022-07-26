Мехико, 26 июля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Вооруженные неизвестные напали на наркологический диспансер в штате Халиско на западе Мексики, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Отмечается, что в результате нападения погибли шестеро человек. К моменту, когда полиция прибыла на место происшествия, преступникам уже удалось скрыться. По словам очевидцев, группа вооруженных людей в капюшонах ворвалась в здание и сразу же открыла стрельбу. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Мексике в штате Кинтана-Роо произошла перестрелка между силовиками и наркоторговцами. В результате стрельбы пострадали три человека. Силовикам удалось задержать семерых человек, у них изъяли более 30 упаковок с запрещенными веществами.