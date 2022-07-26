Брюссель, 26 июля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Европейский инвестиционный банк одобрил кредит Украине в размере €1,59 млрд, сообщила в своем микроблоге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По ее словам, €1 млрд будет выделен незамедлительно. Фон дер Ляйен утверждает, что выделенные средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля украинское министерство финансов объявило, что Германия выделит Киеву €7,4 млн в качестве кредита.

Читайте также: Германия даст Украине в долг €7,4 млн