Якутск, 26 июля 2022, 05:59 — REGNUM Количество лесных пожаров в Якутии растёт. За день в регионе потушили пять очагов и насчитали 17 новых. Общая площадь обнаруженных возгораний составила 955 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в оперативном штабе региона.
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Всего в республике насчитывается 73 лесных пожара, их площадь — более 74 тыс. га. Из них тушат 11 возгораний силами 654 человек и 28 единиц технических средств. Бороться с огнём и мониторить территорию помогают 20 воздушных судов.
Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Алданском (27), Нерюнгринском (16) и Усть-Майском (16) районах.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии снова зафиксировано задымление. Причиной проблемы в мэрии города называют дым от лесных пожаров в Хабаровском крае.