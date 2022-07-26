Москва, 26 июля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Более 30 тонн гуманитарной помощи доставили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) России в отдалённые районы города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

В состав наборов гуманитарной помощи вошли крупы, макароны, масло, чай, консервы и другие продукты питания и предметы гигиены. Кроме того, подразделения материально-технического обеспечения ЦВО организовали в городе раздач питьевой и технической воды.

Как сообщили местные жители в беседе с российскими военными, украинские националисты несколько месяцев подряд уничтожали инфраструктуру города, включая электростанции, объекты водоснабжения и теплоснабжения.

Гуманитарная помощь оказывается жителям всех населённых пунктов на освобождённых от нацистов территориях. Колонны с помощью формируются и отправляются незамедлительно, чтобы избежать продовольственного кризиса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что автомобильные колонны МЧС России, доставляющие гуманитарную помощь на территорию Украины, регулярно подвергались обстрелам.