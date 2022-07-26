Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прошёл все необходимые ему медицинские обследования, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как заявило руководство клиники «Вивамед», состояние Саакашвили сейчас является стабильным.

«Исследования были проведены без каких-либо осложнений. Пациент переведен в палату в удовлетворительном состоянии. Пациенту проводятся все необходимые мероприятия, в которых он нуждается из-за различных заболеваний», — сказал Зураб Чхаидзе, клинический директор «Вивамед».

Напомним, что экс-президент Саакашвили был переведён из тюрьмы в частную тбилисскую клинику «Вивамед» для проведения обследования и последующего лечения.