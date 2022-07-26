Тбилиси, 26 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прошёл все необходимые ему медицинские обследования, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Как заявило руководство клиники «Вивамед», состояние Саакашвили сейчас является стабильным.

«Исследования были проведены без каких-либо осложнений. Пациент переведен в палату в удовлетворительном состоянии. Пациенту проводятся все необходимые мероприятия, в которых он нуждается из-за различных заболеваний», — сказал Зураб Чхаидзе, клинический директор «Вивамед».

Напомним, что экс-президент Саакашвили был переведён из тюрьмы в частную тбилисскую клинику «Вивамед» для проведения обследования и последующего лечения.