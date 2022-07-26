Благовещенск, , 05:44 — REGNUM В Амурской области с органов власти взыскали почти 200 тыс. рублей в качестве компенсация морального вреда жителям, на которых напали безнадзорные собаки. Об этом 26 июля сообщил телеграм-канал прокуратуры региона.

Собака State Farm

Читайте также: В Якутии чиновники компенсируют ребёнку ущерб от нападения собаки

Деньги люди получили по решению судов благодаря искам от представителей надзорного ведомства. Обращались за компенсациями жители городов Благовещенск, Райчихинск, Свободный, а также Завитинского и Константиновского районов.

В том числе с мэрии столицы Приамурья по иску одного из горожан было взыскано 50 тыс. рублей. Деньги получили родители мальчика, которого покусала собака.

Как сообщало ИА REGNUM, компенсацию морального вреда выплатит администрация якутского посёлка Айхал по решению суда. Сумма составит 50 тыс. рублей.