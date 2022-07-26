Петропавловск-Камчатский, , 05:40 — REGNUM На Камчатке в Усть-Большерецком районе в ходе операции «Путина-2022» были задержаны шесть мужчин, которые незаконно добыли 828 кг лосося, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в краевом УМВД.

Лосось LoveToTakePhotos

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Браконьеров выявили полицейские совместно с инспекторами Росрыболовства и сотрудниками ФСБ.

Для ловли рыбы группа лиц использовала две моторные лодки и жилковые сети. Добыча и орудия лова были изъяты. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Причиненный ущерб оценили в сумму более 2,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине сотрудники ГИБДД на автодороге Анива — Таранай при проверке документов у водителя обнаружили в автомобиле 96 хвостов рыб лососевых пород со следами вылова сетью. На мужчину возбуждено уголовное дело.