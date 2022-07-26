Изюм, , 05:36 — REGNUM Более 2 тыс. жителей города Изюма в Харьковской области участвуют в работах по восстановлению города, заявил глава районной администрации Владислав Соколов.

Флаг и герб Харьковской области. (освобожденных ВС РФ территорий Харьковской области)

«Если в марте у нас было 5-10 человек, то сейчас только в организациях, которые задействованы в восстановлении города, работают уже больше 2 тыс. человек», — приводит его слова ТАСС.

Соколов добавил, что все эти жители города работают на добровольной основе, без денежного вознаграждения. В связи с этим он предположил, что на восстановление городской инфраструктуры уйдет не так много времени, как изначально предполагалось. Соколов добавил, что необходимо провести основные работы еще до наступления зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области начали выплачивать пенсии, социальные пособия и зарплаты сотрудникам бюджетных организаций.