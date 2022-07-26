Панама, 26 июля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Панамское правительство объявило, что будет регулировать цены на 72 продукта питания после нескольких недель протестов, участники которых требуют принять меры для сдерживания инфляции. Об этом говорится в заявлении офиса панамского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В документе отмечается, что такая мера позволит снизить на 30% стоимость основной продовольственной корзины, а экономия составит более $80.

Ранее власти Панамы уже ввели контроль над ценами на 12 продуктов питания, а также меры жесткой экономии для ряда административных учреждений, в которых работают 10% государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля агентство EFE распространило информацию о том, деловые круги Панамы предупредили, что перекрытия дорог, начавшихся в стране в начале июня 2022, могут привести к экономическому краху.