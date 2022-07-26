Кутаиси, Грузия, 26 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Международный аэропорт города Кутаиси в октябре месяце будет закрыт на две недели для полётов самолётов, сообщает 25 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Derhuti Аэропорт. Кутаиси

с 10 по 24 октября в Кутаисском аэропорту будут проведены ремонтные работы взлётно-посадочной полосы, имеющей длину 2500 метров. Намечается её полная плановая реконструкция. В это период времени все самолёты, вылетающие и приземляющиеся в аэропорту Кутаиси, будут перенаправлены в Тбилисский аэропорт.

Напомним, что Кутаисский международный аэропорт имени Давида Строителя, расположенный в 14 км от города, был создан на основе аэродрома советских ВВС Копитнари. В 2011—2012 он прошёл капитальную реконструкцию и занимает второе место в стране по пассажирообороту.