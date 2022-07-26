Хангаласский район, Якутия, 26 июля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Хангаласском районе Якутии в селе Техтюр с жителей взимали плату за купание на берегу реки Лена. При этом место не соответствовало нормативам и не являлось официально разрешённым для купания, сообщил 26 июля телеграм-канал прокуратуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пляж

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«Установлено, что место массового купания граждан, расположенное на берегу реки Лена не оборудовано и не является разрешенным местом для купания. Вместе с тем с отдыхающих при проходе на пляж взималась плата, при этом безопасность граждан во время купания не обеспечивалась», — подчеркнули в прокуратуре.

Надзорное ведомство проводило проверку. По её итогам глава села получил представление с требованием устранить нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля запретили купаться на всех пляжах Анапы. Решение было принято в связи со штормом и сильным донным течением.