Токио, 26 июля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Власти Японии издали рекомендацию по эвакуации более 190 тыс. человек из районов, где могут возникнуть стихийные бедствия в связи с сильными ливнями, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что рекомендации получили жители городов Косай и Ханамацу в японской префектуре Сидзуока. Власти опасаются, что ливни могут вызвать сходы оползней в этих регионах. Также в префектуре объявили четвертый из пяти возможных уровней погодной опасности. Ожидается, что на регион выпадет до 100 мм осадков за одни сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Японии власти объявили эвакуацию для жителей районов, прилегающих к вулкану Сакурадзима. Сутками ранее на исполине началось извержение. Пепел, камни и вулканическая порода разлетались на расстояние до 2,5 км от кратера.