Москва, 26 июля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Переговоры об упрощении визового режима начали Россия и 18 стран. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин 25 июля в беседе с ТАСС.

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Дипломат уточнил, что работу с иностранными государствами по упрощению визового режима МИД России проводит на постоянной основе. На сегодняшний день переговоры по данному вопросу идут с 18 странами мира.

Волынкин отметил, что переговоры идут со странами Латинской Америки и бассейна Карибского моря, а также с Малайзией и Китаем. Для граждан этих государств уже созданы очень благоприятные условия для въезда в Россию.

По словам Волынкина, с властями Малайзии в настоящее время согласовывается проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований.

«С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — пояснил Волынкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии не планируют прекращать выдачу виз российским гражданам в связи с началом спецоперации на Украине.