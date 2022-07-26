Якутск, 26 июля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. В столице Якутии снова зафиксировано задымление. Причиной проблемы в мэрии города называют дым от лесных пожаров в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе горадминистрации.

ИА SakhaPress Задымление в Якутске

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Дым приносит юго-восточным ветром, скорость которого составляет 3-8 м/с. В Якутске также сохраняется высокий класс пожарной опасности, погода жаркая и сухая.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в воздухе превышена в пять раз концентрация азота. Горожанам рекомендуют минимизировать пребывание на улице.

На всей территории республики продолжают действовать особый противопожарный режим и режим ЧС из-за лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Якутске также возникала задымлённость, её причиной стали лесные пожары в регионе.