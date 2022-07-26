Москва, 26 июля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Политика действующих властей Молдавии угрожает территориальной целостности республики, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Сенатор полагает, что эта угроза состоит в планах молдавского президента Майи Санду превратить страну в «румынскую провинцию».

«Угрозу территориальной целостности» Молдавии, о которой так любит говорить официальный Кишинев, представляет прежде всего курс гражданки Румынии М. Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии», — считает он.

Вместе с тем парламентарий отметил, что Приднестровская Молдавская Республика не собирается поддерживать путь руководства Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня госсекретарь молдавского министерства обороны Валериу Мижа заявил, что финансовая помощь, которую пообещал стране Запад поможет увеличить военный бюджет республики в текущем году примерно в два раза.

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