Токио, , 04:50 — REGNUM Гражданин Японии Томохиро Като, приговорённый к смертной казни за убийство семи человек, был казнён. Об этом 26 июля сообщило агентство Kyodo.

Казнь

39-летний Като в 2008 году, находясь за рулём грузового автомобиля, врезался в толпу пешеходов на улице Акихабара в центре Токио, а затем, выйдя из машины, напал на людей с ножом. В результате нападения злоумышленника, погибли семь человека, а ещё десять получили ранения. Данное преступление стало одним из самых резонансных в Японии за последние несколько лет.

Суд приговорил Като в 2011 году к смертной казни, а 26 июля текущего года приговор был приведён в исполнение по распоряжению министра юстиции.

Стоит отметить, что при премьер-министре Фумио Кисиде это второй смертный приговор, приведённый в исполнение. В первый раз в 2021 году были казнены три преступника, один из них совершил массовое убийство, двое других убили человека при ограблении кассы зала игровых автоматов.

В Японии смертная казнь применяется обычно к преступникам, совершившим массовое убийство. Приговорённый к казни может ожидать исполнения приговора много лет, но узнаёт о ней утром того дня, когда будет казнён. Международные правозащитные организации неоднократно пытались призвать правительство Японии отменить высшую меру наказания как антигуманную и заменить её на пожизненное заключение.