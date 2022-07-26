Сеул, 26 июля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 99 327 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 353 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом сутками ранее в Южной Корее выявили 35 883 зараженных. Центр не исключает, что такое снижение было связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни.

В настоящее время южнокорейские эксперты фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Ряд из них не исключает, что в течение недели ежесуточный прирост зараженных может превысить 100 тыс. человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 19 346 764. Также за минувшие сутки в стране скончались 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 907 человек.