Донецк, , 04:26 — REGNUM Куйбышевский и Кировский районы города Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» украинские боевики. Об этом 26 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

РСЗО БМ-21 «Град» Андрей Репин © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел города Донецка был зафиксирован в 03:46 мск, он вёлся со стороны населённого пункта Невельское. Всего по двум районам города было выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле посёлка Минеральное на территории ДНР украинскими боевиками из БМ-21 «Град».

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