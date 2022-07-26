Донецк, 26 июля, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Куйбышевский и Кировский районы города Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» украинские боевики. Об этом 26 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Андрей Репин ИА REGNUM РСЗО БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел города Донецка был зафиксирован в 03:46 мск, он вёлся со стороны населённого пункта Невельское. Всего по двум районам города было выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле посёлка Минеральное на территории ДНР украинскими боевиками из БМ-21 «Град».