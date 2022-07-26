Кито, 26 июля, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Эквадора провели обыски в доме бывшего главы государства Ленина Морено в рамках расследования дела по хищению объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в Twitter.

(сс) ANDES. Micaela Ayala V Президент Эквадора Ленин Морено

«Прокуратура Эквадора провела следственные действия в доме бывшего президента Ленина М. в рамках расследования предполагаемого хищения объектов культурного наследия, предположительно пропавших из Каронделета», — рассказали в ведомстве.

Сам Морено написал, что добровольно пустил сотрудников правоохранительных органов к себе домой, чтобы доказать непричастность к этим преступлениям. По его словам, слухи о краже предметов культурного наследия распространяет эквадорская оппозиция.

Ранее иск в отношении Морено подала депутат Памела Агирре. По ее словам, из дворца, где располагается правительство Эквадора, за годы правления Морено пропали около 8 тыс. объектов культурного наследия.