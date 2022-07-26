Москва, , 04:09 — REGNUM Пик текущего подъёма заболеваемости COVID-19 наступит в России примерно через месяц. Такой прогноз сделал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалист уточнил, что новый вариант штамма коронавируса «Омикрон» стал причиной подъёма заболеваемости по всему миру. Россия попала в категорию «отстающих» стран, в которых рост случаев заражения начался только сейчас.

«Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — пояснил Альтштейн.

Отметим, что врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов указал, что новый вариант «Омикрона» гораздо заразнее предыдущих и поэтому способен быстро «проиммунизировать» всех жителей России. После этого пандемия, по словам Жемчугова, закончится сама собой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным федерального оперативного штаба, за сутки в России российские медики выявили 7523 новых случая COVID-19. Госпитализация потребовалась 757 пациентам.

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