Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Страны Запада продолжают страдать от введенных ими антироссийских санкций в то время, как Россия продолжает обогащаться. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, профицит внешней торговли России во втором квартале 2022 года составил $70,1 млрд. При этом курс рубля сохраняет устойчивость по отношению к доллару США и евро. Также России помогли заработать высокие цены на энергоресурсы, продовольствие и золото.

Однако европейские страны столкнулись с проблемой дефицита топлива из-за сокращения поставок российских энергоносителей, а также с высокими темпами роста инфляции. В связи с этим журнал указывает, что антироссийские санкции принесли больше вреда Западу, нежели Москве. При этом авторы статьи считают, что Россия якобы совсем не пострадала из-за введения экономических ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузооборот морских портов Мурманской области вырос на 1,4%, несмотря на действие антироссийских санкций. Тем не менее экономические ограничения повлияли на стоимость транспортировки товаров.