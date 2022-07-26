Берлин, 26 июля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Возможный дефицит газа приведёт к остановке деятельности бассейнов в Германии. Такое заявление сделал глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Берлина Ян Эдер 25 июля в интервью радиостанции РББ-Инфорадио (RBB-Inforadio).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Эдер уточнил, что Германия находится в центре энергетического кризиса. По мнению Эдера, в условиях растущей социальной напряжённости нужно активно экономить ресурсы.

В частности, Эдер предложил закрыть бассейны. По его словам, вместо бассейнов жители Германии могут купаться в озёрах в тёплое время года, чтобы сэкономить газ.

«Мы действительно должны закрыть бассейны и сказать людям: вы должны прыгнуть в озеро сейчас, чтобы сэкономить газ», — заявил Эдер.

Кроме того, глава ТПП Берлина призвал власти на местах разработать концепцию, направленную на поддержку промышленности Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал исключительно серьёзной ситуацию с энергоснабжением в Германии на фоне сокращения поставок газа из России.