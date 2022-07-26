Москва, 26 июля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд при пересмотре спора Минобороны России и ПАО «Туполев» полностью отклонил требования ведомства. Первая инстанция ранее удовлетворила иск на сумму более 85,8 млн рублей, хотя истец требовал взыскания более 4,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Истец в своей апелляционной жалобе просил суд отменить решение первой инстанции «ввиду его незаконности и необоснованности, иск удовлетворить полностью, поскольку неустойка рассчитана в соответствии с согласованным сторонами в контракте порядке и не может являться несоразмерной; доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства не представлено». В свою очередь арбитраж Москвы ранее исходил из того, что по части требований был пропущен срок исковой давности по работам.

В суде отмечалось, что государственный контракт, фигурирующий в деле, в итоге был полностью исполнен ПАО «Туполев», а само исковое заявление Минобороны России не подлежало удовлетворению в полном объеме, поскольку предъявленная неустойка подлежит списанию и не может быть взыскана в судебном порядке. Напоминалось истцу и о пропуске срока исковой давности.

Напомним, иск был заявлен в конце августа 2021 года о взыскании неустойки в размере 4 230 015 171,16 рубля. В основе спора лежал контракт стоимостью 10,8 млрд рублей от 2016 года на сервисное обслуживание самолётов Ту-160 и Ту-95МС.