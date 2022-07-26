Вологда, , 03:16 — REGNUM В арбитраж Вологодской области поступил иск о самобанкротстве ООО «Завод деревообрабатывающих машин», которое за несколько месяцев до этого пыталась обанкротить налоговая служба, но дело прекратили. Заявление самого предприятия пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск ООО «Завод деревообрабатывающих машин» зарегистрирован в базе 20 июля 2022 года. Сумма долговых обязательств заявлена на уровне 30 907 000 рублей. Прочие детали пока не сообщались. Между тем в марте 2022 года ИФНС обращалась с теми же претензиями к компании, но иск вернули заявителю, так как тот указал «на отсутствие возможности финансирования процедуры за счёт средств бюджета либо за счёт иных источников».

Напомним, ранее также о самобанкротстве заявило предприятие из Татарии — ООО «Камско-Полянский автоагрегатный завод», учрежденное в 2005 году.