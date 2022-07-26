Лондон, 26 июля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Меры, направленные против социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании Byte Dance, обещала принять финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании, глава британского МИД Лиз Трасс. Такое заявление политик сделала 25 июля в ходе дебатов со своим соперником, экс-главой минфина Британии Риши Сунаком.

Tom Witham Лиз Трасс

«Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий… авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7», — так Трасс ответила на вопрос о том, будут ли предприняты ограничительные меры в отношении TikTok.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Великобритании и претендент на кресло премьер-министра страны и лидера Консервативной партии Лиз Трасс призвала не повторять в отношениях с Китаем ошибок, допущенных во взаимоотношениях с Россией.