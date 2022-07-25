Москва, 26 июля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Подведомственное Минздраву России госучреждение объявило закупку крупной партии вакцины для профилактики пневмококковых инфекций. Стартует тендер с начальной ценой 1 368 196 133,14 рубля. Определить победителя планируют 10 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сертификат о прививках

Прививки для профилактики пневмококковых инфекций входят в национальный календарь. Планируется приобрести суспензию для внутримышечного введения — по 0,5 мл/доза.

В целом закупаются 900 947 доз по 1 518,62 рубля за штуку.

«Товар должен поставляться получателям с запасом срока годности — не ранее 01.10.2023 года и в соответствии с требованиями нормативной документации, утвержденной в установленном порядке», — уточняется в документации.

В описании закупки также есть отметка о запрете допуска товаров, происходящих из иностранных государств, «за исключением государств — членов Евразийского экономического союза и Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики».