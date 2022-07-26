Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Грузинские боевики, временно возвращающиеся в Грузию с Украины, подвергаются длительным опросам на грузинской границе, сообщает 25 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Аэропорт. Тбилиси Gia Gvilava

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В аэропортах Тбилиси и Кутаиси наёмники могут опрашиваться грузинскими пограничниками в течение нескольких часов. Пограничники задают боевикам многочисленные вопросы, явно пытаясь тем самым составить на них досье. Имело место случаи, когда у боевиков забирали паспорта.

Оппозиционные грузинские политики считают такие действия грузинских пограничников абсолютно незаконными и обвиняют грузинские спецслужбы в выполнении «приказов из Москвы».

Напомним, что на территории Украины и народных республик Донбасса воюет значительное количество грузинских наёмников, 17 из которых уже было убито.