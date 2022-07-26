Афины , , 02:38 — REGNUM Турист из Великобритании погиб после попадания под хвостовой винт вертолета в греческих Афинах, передает телеканал ERT.

Вертолет Sylvere Durand Во

По его данным, путешественник вместе с тремя другими пассажирами возвращались с острова Миконос в столицу Греции. Во время выхода из воздушного судна британец попал под хвостовой винт вертолета, в результате чего получил серьезные травмы. Позднее от полученных ранений он скончался. В настоящее время греческая полиция проводит расследование по этому инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля пожарный самолет разбился в Португалии. На борту воздушного судна находился лишь пилот. Он погиб в результате авиапроисшествия.