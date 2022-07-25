Тунис, 26 июля, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Более 92% граждан Туниса, принявших участие в референдуме по новой конституции страны, поддержали проект Основного закона. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, передает радио Mosaique FM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По его данным, в поддержку новой конституции высказались 92,3% участников референдума. При этом явка на голосование составила лишь 25% от общего числа граждан Туниса, имеющих право голоса. Официального подведения итогов голосования пока не было. Ожидается, что избирком Туниса подведет итоги 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Тунисе проходил референдум по внесению поправок в конституцию республики. Президент страны Кайс Сайед заявил, что целью референдума является создание новой политической системы в стране. При этом опроверг, что новый Основной документ наделяет его неограниченными полномочиями.