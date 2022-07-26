Прага, , 02:05 — REGNUM Хранилища газа в Чехии составляют рекордно высокий уровень в 80%, сообщил в своем микроблоге чешский премьер-министр Петр Фиала.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы правительства, власти страны стараются максимально подготовиться к зиме.

В свою очередь речь министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела уточнил, что идет о 2687 млн куб. м голубого топлива. Глава ведомства добавил, что правительственная делегация отправляетсяв бельгийскую столицу Брюссель на внеочередной совет ЕС по энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Петр Фиала заявил, что правительство Чехии активно работает над самообеспечением страны энергоресурсами.

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