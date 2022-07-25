Прага, 26 июля, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Хранилища газа в Чехии составляют рекордно высокий уровень в 80%, сообщил в своем микроблоге чешский премьер-министр Петр Фиала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам главы правительства, власти страны стараются максимально подготовиться к зиме.

В свою очередь министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела уточнил, что речь идет о 2687 млн куб. м голубого топлива. Глава ведомства добавил, что правительственная делегация отправляется в бельгийскую столицу Брюссель на внеочередной совет ЕС по энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Петр Фиала заявил, что правительство Чехии активно работает над самообеспечением страны энергоресурсами.