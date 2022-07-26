Тбилиси, 26 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В России возбуждены уголовные дела против ряда грузинских наёмников, воюющих на Украине, сообщает 25 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

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Речь идет о 24 гражданах Грузии, которые ведут боевые на территории Украины против российских войск. Среди них — Мамука Мамулашвили, Леван Пипия, Бека Басилая и Лаша Рухая.

В список в основном входят наёмники, воюющие в так называемом «Грузинском легионе». Кремль называет грузинских солдат и добровольцев наемниками.

Леван Пипия, один из грузинских боевиков на Украине, сказал, что Россия пытается оказать на них психологическое давление, но у неё ничего не получится.

«Мы не боимся смерти там, где стоим, и если они возбуждают дело, нас это нисколько не беспокоит, потому что нас не интересует их законодательство. Поэтому для нас не имеет значения, что они хотят оказать психологическое давление на ребят. И русские не думают, что мы сознательно решили воевать на Украине, и если мы столкнёмся со многими препятствиями, то мы должны преодолеть эти препятствия», — сказал Пипия.

Глава «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили сказал, что Россия наказывает их за эффективную работу.

«Это уже восьмое уголовное дело, возбужденное против членов Грузинского легиона и против меня. Это показывает то, что Грузинский легион работает достаточно эффективно. Согласно статистике, мы являемся подразделением, которое нанесло наибольший ущерб российским вооруженным силам с 24 февраля. Они пытаются дискредитировать нас различными видеороликами, они пытаются возбудить уголовные дела», — сказал Мамулашвили.

Напомним, что в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР погибло уже 17 грузинских наёмников.