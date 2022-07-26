Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Президент США Джо Байден, который ранее заболел коронавирусной инфекцией, надеется выйти из карантина «к концу недели». Об этом американский лидер сообщил 25 июля журналистам по итогам совещания в Белом доме, в котором он участвовал в дистанционном режиме.

Джо Байден (сс) The White House

Глава государства отметил, что чувствует себя отлично и от заболевания у него осталась только охриплость голоса. Кроме того, по словам Байдена, он сохраняет полноценный график работы. Президент утверждает, что только 25 июля он провел четыре крупных мероприятия.

Американский лидер добавил, что имел полноценный сон две ночи подряд, а последним утром его разбудила собака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом распространил информацию о том, что у Джо Байдена исчезли почти все симптомы коронавирусной инфекцией.

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